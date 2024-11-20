الملك فاروق صاحب أغرب الدعوات في التاريخ.. أعلن زواجه على بيضة عمرها 86 عاما

ما تزال دعوة حفل زفاف الملك فاروق من الملكة فريدة، أغرب الدعوات في التاريخ، إذ اختارا بيضة نعام، إشارة إلى السمو والفخامة الممتدة منذ عهد المصريين القدماء، لتحتفظ بهيئتها رغم مرور أكثر من ثماني عقود، داخل إحدى زوايا متحف الصيد بقصر الأمير محمد علي، ويلتقط الزوار صورًا إلى جانبها بشكل يومي.

نقشت دعوة حفل زفاف الملك فاروق، على بيضة نعامة، وسجل عليها موعد الحفل 20 يناير 1938، أي منذ أكثر من 86 عامًا، وطبع على الوجه الأيمن صورة للملك فاروق والملكة فريدة، بجانب بعضهما البعض، وفي الخلف عبارة مكتوبة: «لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته، لكان يهدى لك الديار وما فيها»، بحسب الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في حديثه لـ«الوطن».

دعوة حفل زفاف الملك فاروق بمتحف الصيد

توجد دعوة حفل زفاف الملك فاروق، في متحف الصيد بقصر الأمير محمد علي، أحد أهم الأمرء المهتمين بالصيد وتحنيط الحيوانات، ويرجع سر بقاء البيضة كما هي، وعدم تعرضها للكسر تمامًا، لطريقة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى متانة وقوة قشرتها، رغم مرور أكثر من 8 عقود.

النعام من الرموز الملكية

النعام من الرموز الملكية الموجودة منذ عهد المصريين القدماء، إذ كان يستخدم البيض الخاص بها، في التدوين وتسجيل بعض الأمور، أما الريش فيتم تحويله إلى مروحة يد، للتهوية على الملك خلال جلوسه على العرش، وفقًا لـ«شاكر».

تسمية منطقة في عين شمس باسم النعام

النعام يعني السمو والفخامة، لدرجة تسمية إحدى مناطق في عين شمس باسم النعام، اعتقادًا منهم بأن الملوك كانوا يتنزهون في هذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود بيضة النعام بمتحف النوبة، داخل محافظة أسوان، محفور عليها الأهرامات الثلاثة، إشارة إلى وجودها منذ آلاف السنين.