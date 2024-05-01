«الملك فاروق أكل عنده».. أقدم محل فسيخ ورنجة في الإسكندرية

استعدت محلات بيع الفسيخ والسردين والرنجة لموسم عيد شم النسيم، من خلال تجهيز كميات كبيرة من الأسماك المملحة وبأسعار أقل من عيد الفطر المبارك، إذ ساهمت حملة مقاطعة الأسماك في خفض أسعار المأكولات البحرية بأنواعها بشكل كبير خاصة السمك البوري الذي يجري تخليله وتحويله إلى فسيخ وكذلك السردين، وأيضًا بدء موسم صيد السردين منذ بداية شهر مايو الجاري حتى نوفمبر المقبل.

ويقول حسن أبو طاحون أحد أشهر تجار الفسيخ بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ الفسيخ هو أحد أهم الأكلات الشهيرة في المواسم مثل عيد الفطر المبارك وشم النسيم، ولذلك يجري تجهيز كميات كبيرة من أسماك البوري الطازجة ولا بد أنّ تكون ممتلئة اللحم حتى يكون الفسيخ جيد الطعم: «بنختار نوعيات مميزة من البوري بمواصفات خاصة، وبنرصه في البراميل مع إضافة كميات الملح المناسبة»، مشيرًا إلى أنه في الصيف، يجري الفتح على الفسيخ بعد نحو 5 أيام وفي الشتاء بعد 8 أيام، وكلما زادت المدة زادت ملوحة السمك: «الأذواق مختلفة، في حد عايز فسيخ قليل الملح وواحد عايزه متوسط، ولازم نرضي الجميع».

الملك فاروق تناول الفسيخ

ويضيف إنه يعمل في تفسيخ البوري منذ عام 1915، وهي مهنة توارثها عن الأجداد، حتى إنّ الملك فاروق أراد يومًا أن يأكل الفسيخ في إحدى المناسبات، وأرسل لجده، وطلب منه أفضل أنواع الفسيخ، وأشاد الملك فاروق بالطعم والمذاق، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل الاستعداد لموسم شم النسيم وعيد القيامة للأخوة الأقباط إذ ينتهي صومهم الكبير الأحد المقبل 6 مايو، ويقبلون على شراء الفسيخ والسردين والرنجة: «جهزنا كميات كبيرة من الأسماك الملحة بأسعار مخفضة».

منتجات الفسيخ متعددة

ويشير «أبو طاحون» إلى أن منتجات الفسيخ متعددة، وهناك من يطلبه كما هو «سمكة كاملة دون تنظيف» والبعض يطلبه مخليًا، وهناك أيضًا البطارخ التي لها مذاق خاص ومتميز جدًا: «في ناس بتطلب ساندوتشات الفسيخ، ودي عبارة عن قطع فسيخ مع الفلفل الحار والطماطم والخس والليمون»، مشيرًأ إلى أنّ هذه الساندويتشات عليها إقبال كبير ولا يوجد وقت محدد لتناولها.