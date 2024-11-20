مراسل «القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تفارق أجواء غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية خاصة المسيرة لا تفارق أجواء قطاع غزة، موضحًا أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مجموعات الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالقطاع مثل الاعتداء على المنطقة الشرقية بمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

جباليا تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة من الطائرات مسيرات باتجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين، مشيرًا إلى أنّ منطقة جباليا شمال قطاع غزة تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 45 يومًا.

المدفعية الإسرائيلية تواصل استهداف قطاع غزة

وتابع: «المدفعية الإسرائيلية استهدفت منذ قليل مجموعة من الفلسطينيين في شارع أبو وردة داخل منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة».