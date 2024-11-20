من هو الملحن حازم عادل؟.. فنان موهوب رحل قبل تحقيق حلم حياته

خبر حزين أصاب الوسط الفني بالصدمة، إذ رحل الملحن الموهوب حازم عادل، عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ إثر حادث أليم، ليفقد الفن واحدًا من نجومه الصاعدين، بعدما لفت الأنظار بصوته القوي وموهبته في التأليف الموسيقي، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور، قبل أن يترك حلمه مثبتا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قبل أن يتمكن من تحقيقه بالطريقة التي يتمناه.

رحل الملحن حازم عادل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهر 31 عامًا، بعدما تعرض لحادث سير بإحدى الدول العربية، ما تسبب في حالة من الصدمة لأسرته وأصدقائه وزملائه من نجوم الفن، الذين كانوا يستعدون للتعاون معه في بعض الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أنّ القدر أنهى حياته قبل استكمال حلمه في عالم الفن.

معلومات عن الملحن حازم عادل

حازم عادل من مواليد 13 يونيو عام 1993، وانطلق في عالم الشهرة من بوابة برنامج لاكتشاف المواهب، بعدما أظهر موهبة فنية لافتة أهلّته لتجاوز المراحل الأولى من البرنامج.

وحرص «حازم» على تخليد ذكرياته في البرنامج، بنشر صورة له خلال مشاركته، معربًا عن فخره بهذه التجربة التي كانت نقطة تحول في مسيرته الفنية، وقد أثبت منذ ذلك الحين أنه واحد من أبرز الأصوات الشابة في الوطن العربي.

وكتب صديقه المصور فادي الباجوري، رسالة مؤثرة في وداع صديقه الملحن حازم عادل، كتب فيها: «إنا لله و إنا إليه راجعون صديق عمري وحبيبي وأخويا حازم عادل في ذمه الله، ربنا يرحمك يا حبيبي، اتفقنا على حاجات كتير لسه من 4 أيام!! كده يا صاحبي؟ بتضحك عليا وتمشي؟ اللهم لا اعتراض! الله يرحمك و يغفرلك ويسامحك ويصبر أهلك برجاء الدعاء له».

أمنية الملحن حازم عادل قبل وفاته

كانت الأمنية الوحيدة للشاب الثلاثيني الراحل، أن يصبح أشهر ملحن ومغني، وهو ما كتبه في منشور مُثبت عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، كتب فيه: «السنة دي هبقي أشهر ملحن ومغني إن شاء الله».