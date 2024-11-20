بـ40 مليون جنيه.. الهوى سلطان ينتصر على وداعا حمدي خلال «14 يوم سينما»

تخطت إيرادات فيلم الهوى سلطان خلال 14 يوم عرض بدور السينما الـ40 مليون جنيه، ونجح في تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر منذ طرحه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم الهوى سلطان يجمع بين منة شلبي وأحمد داود، أحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور قصته في إطار رومانسي من خلال سارة وعلي تجمعهما صداقة وقرابة ولكن بمرور الوقت يشعر كلاهما أن بينهما حبا من نوع آخر.

إيرادات فيلم وداعا حمدي

كما حقق فيلم وداعا حمدي خلال 14 يوم عرض بالسينما إيرادات تقدر بنحو مليون و479 ألف جنيه، من بطولة شيرين رضا وآية سماحة وعلي الطيب، إنجي المقدم وأحمد فهيم وانتصار، تأليف السيد عبدالنبي وإخراج محمود زهران.

قصة فيلم وداعا حمدي

تدور قصة فيلم وداعًا حمدي في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال صحفية مبتدئة تقوم بدورها آية سماحة، تتنكر في شخصية خادمة لمعرفة تفاصيل وفاة شخص مرموق في المجتمع يدعى حمدي، وتتسلل إلى منزله والعمل به حتى تكشف الحقيقة كاملة الأمر الذي يضعها في عدة أزمات ومفاجآت لم تكن تتوقعها.