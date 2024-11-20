مستشار مدينة الإنتاج الإعلامي: لجنة مصر للأفلام لها دور في جذب صناع السينما العالمية

قال الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون ‏الدولي، إن «لجنة مصر للأفلام» لها دور في جذب صناع السينما العالمية، مشيرًا إلى ‏أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بتذليل كل الصعاب وحل ‏المشكلات التي كانت تواجه صُناع السينما العالمية بهدف زيادة إيرادات السياحة.

إصدار ‏تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر

وأضاف «أبو الحسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، ‏أن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء كان بحاجة إلى وجود شباك واحد لإصدار ‏تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فالأمر في السابق كان يحتاج إلى ‏استخراج موافقات من جهات كثيرة للغاية.

جذب صناع السينما العالمية للتصوير

‏ وتابع: «جذب صناع السينما العالمية للتصوير داخل مصر له العديد من الإيجابيات ‏ليس فقط من ناحية المردود الاقتصادي للدولة بل أيضا التسويق لمناطق التصوير، ‏إلى جانب وجود أبعاد سياسية مهمة للغاية مثل مؤشر سمعة الدولة وانعكاساته على ‏مؤشرات التنمية المستدامة، علاوة على عكس حرية الرأي والتعبير بالدول التي ‏تستقبل صناع الأفلام العالمية لتصوير أعمالهم بها».

لجنة مصر للإفلام تعمل على الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبية، كما تُصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشروعات الإنتاج الأجنبي داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.