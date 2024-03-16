أشهر الأعمال الفنية المصورة داخل مدينة الإنتاج الاعلامي.. بينها ليالي الحلمية

تعتبر مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة متكاملة تضم جميع الإمكانيات اللازمة لتصوير الأعمال الفنية، من ستوديوهات وديكورات ومعدات وأجهزة، ما يجعلها وجهة مفضلة لصناع الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، كما أنّها حاضرة في معظم مشاهد المسلسلات التي تعرض حاليًا في السباق الرمضاني 2024 من خلال مناطق التصوير المفتوحة التي جذبت جهات الإنتاج وصناع الدراما في مصر والعالم العربي.

دراما رمضان 2024 داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

ومن أبرز المسلسلات التي جرى تصوير بعض مشاهدها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مسلسل «مليحة» بطولة ميرفت أمين ودياب، إذ جهّز المخرج «لوكيشن» منطقة القلعة للتصوير فيها لتكون جزءًا من الأحداث، وكذلك اختار عدة أماكن في منطقة صحراوية لتكون بها أغلب الأحداث الباقية، وأيضًا مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الذي كان 90% من ديكوراته داخل مدينة الإنتاج بحسب ما قال مهندس ديكور العمل أحمد فايز، في تصريحات لـ«الوطن»، كما جرى تصوير أحداث مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي داخل الديكور الرئيسي بالحارة الشعبية.

كما صوّر الفنان أمير كرارة مشاهده أحداث مسلسله الرمضاني «بيت الرفاعي»، داخل ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، أما المسلسل المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان «جودر» للفنان ياسر جلال جرى تصويره أيضًا بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرامنت وعدد من الأماكن الخارجية.

وبخلاف الأعمال الدرامية في رمضان عام 2024، فإنّ مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت تصوير العديد من أبرز وأشهر الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأبرزها:

المسلسلات التلفزيونية

- الليلة وآخره (2003)

- حديث الصباح والمساء (2001)

- عائلة الحاج متولي (2001)

- لن أعيش في جلباب أبي (1996)

- أبو حنيفة النعمان (1996)

- العميل 1001 (1993)

- ليالي الحلمية (1987)

- الراية البيضاء (1988)

- زيزينيا (1997)

- ذئاب الجبل (1993)

الأفلام السينمائية

- الناصر صلاح الدين (1963)

- المصري أفندي (1949)

- أرض النفاق (1968)

- الأرض (1970)

- المستحيل (1965)

- البيه البواب (1964)

- إحنا بتوع الأوتوبيس (1979)