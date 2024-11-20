ناقد فني: «لجنة مصر للأفلام» قدمت تسهيلات كبيرة لصناع السينما العالمية

تحدث الناقد علي الكشوطي عن دور «لجنة مصر للأفلام» في جذب صناع السينما العالمية، مؤكدا اللجنة تقدم العديد من المزايا التي تساهم في جذب صناع السينما العالمية.

وقال «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن الميزة الرئيسية التي توفرها لجنة الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي هي التسهيلات المذهلة التي تقدمها لصناع السينما العالمية.

وأضاف : «لجنة مصر للأفلام تدعم وتسهل الحصول على تصريح لأي جهة أجنبية من الخارج تريد تصوير عمل فني فى مصر، وبالتالي تقوم بالتصوير بكل سهولة، وتصبح لديها القدرة على معاينة أماكن التصوير مبكرًا، والحصول على الموافقات عليها».

معلومات حول أماكن التصوير في مصر

وتابع: «هناك موقع خاص بلجنة الأفلام يحتوي على معلومات حول أماكن التصوير في مصر، سواء الأستوديوهات المغلقة المجهزة بكروما أو المواقع المفتوحة مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية وسيوة. وبذلك، أصبح هناك حراك سينمائي كبير بين صناع السينما».

لجنة مصر للإفلام تعمل على الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية، كما تُصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبي داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.