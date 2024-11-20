حددت كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي المتوفرة حاليًا في مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل وأسعار الوحدات.

وبالنسبة لعدد ومناطق شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا بمساحات 75م، بالنسبة لتحت الإنشاء بسعر 542 ألف جنيه قابلة للزيادة بحد أقصى 10% كالتالي.

مناطق شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 75م

- 700 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة سكنية في السادات.

- 175 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

وعن وحدات تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر بمساحة 90م2 بسعر 650 ألف جنيه قابلة للزيادة بحد أقصى 10% كما يلي.

مناطق شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90 م

- 13000 وحدة سكنية في حدائق العاصمة.

- 960 وحدة سكنية في 15 مايو.

- 9504 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

- 10000 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 5639 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

- 504 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

وحدات تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهرًا بسعر 700 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 90م2 قابلة للزيادة بحد أقصى 10%.

- 1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة.

فيما تكون وحدات سكنية لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم مساحة 75م2 بسعر 415 ألف جنيه.

مناطق شقق الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم

- 120 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

- 200 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 750 وحدة سكنية في أخميم الجديدة.

ووحدات سكنية لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم مساحة 90م2 بسعر 500 ألف جنيه.

- 2400 وحدة سكنية في السادات.

- 800 وحدة سكنية في أخميم الجديدة.

- 420 وحدة سكنية في سوهاج الجديدة.

- 1000 وحدة سكنية في قنا الجديدة.

- 1200 وحدة سكنية غرب قنا.

- 760 وحدة سكنية في طيبة الجديدة.

- 2000 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 800 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

- 540 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

وحدات سكنية لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم مساحة 90م2، بسعر 520 ألف جنيه

- 1000 وحدة سكنية في الإسكندرية.