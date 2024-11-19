التفاصيل الكاملة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

كشفت كراسة الشروط عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، المتوفرة في مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية، إذ يمكن شراءها بـ300 جنيه، وسداد قيمة مقدم جدية الحجز سواء 20 ألف جنيه في المحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، ومصروفات إدارية بـ355 جنيهًا.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا، فيما نرصد في السطور التالية أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- وحدات تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر، بمساحة 75م2، بسعر 542 ألف جنيه في حدائق أكتوبر والسادات والمنيا الجديدة.

وحدات سكنية تحت الإنشاء مساحة 90م

- وحدات سكنية تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر، بمساحة 90م2 بسعر 650 ألف جنيه، في حدائق العاصمة و15 مايو وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان.

- وحدات تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر، بمساحة 90 م2 بسعر 700 ألف جنيه في برج العرب الجديدة.