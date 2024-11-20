«صحة الشرقية»: الكشف على 2754 مريضا في قافلة طبية بمنيا القمح 

أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بالشرقية نفذت قافلة طبية شاملة بقرية الميمونة التابعة لمركز منيا القمح، استمرت لمدة يومين متتاليين، ونجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 2754 مريضاً من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

فحوصات السكر والضغط والكشف المبكر للأمراض

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القافلة الطبية تعد القافلة السادسة عشرة ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وضمت 11 عيادة متخصصة في 10 مجالات طبية، منها «الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان»، كما تم تخصيص عيادتين للأطفال، إلى جانب إجراء فحوصات السكر والضغط والكشف المبكر للأمراض، مع توفير الأدوية اللازمة مجاناً، كما تم تحويل 10 حالات مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء العمليات الجراحية.

تحويل 140 حالة مرضية للمستشفيات

وأضاف أن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، قدمت القوافل الطبية خدماتها لنحو 37 ألفا و643 مريضاً، مع تحويل 140 حالة مرضية للمستشفيات، إضافة إلى تنظيم جلسات توعية صحية تناولت موضوعات متنوعة، مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي وصحة الأم والجنين.