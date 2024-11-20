أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فتح باب التقدم لطلبات الحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة التابعة لإدارة المواقف في المحافظة، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة العالية في مدينة أسيوط والمدن الجديدة، وكذلك الربط بين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى التي تعاني من ارتفاع في الكثافات السكانية ووجود عدد محدود من السيارات.

تفاصيل التقديم علي خطوط السير الجديدة في أسيوط

وتبدأ فترة التقديم على الخطوط الجديدة اعتبارًا من يوم 23 نوفمبر الجاري ولمدة 15 يومًا، وسيتم قبول طلبات التقدم لعدد 100 سيارة سيرفيس و150 تاكسي كالتالي:

70 سيارة ميكروباص «14 راكبًا» بدءًا من موديل 2022.

30 سيارة 8 راكب «تُمناية» بدءًا من موديل 2022.

150 سيارة تاكسي موديل 2024.

خطوط السير الجديدة

يشمل التقديم تقديم طلبات لعدد من الخطوط الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل في مختلف مناطق أسيوط والمدن المحيطة. من بين هذه الخطوط:

15 سيارة ميكروباص لخط أسيوط الجديدة – الأزهر.

15 سيارة ميكروباص لخط مدينة ناصر – المعملين.

10 سيارات ميكروباص لخط المعلمين – مرسى مطروح.

10 سيارات ميكروباص لخط المعلمين – الإسكندرية.

10 سيارات ميكروباص لخط مدينة أسيوط الجديدة «داخلي».

5 سيارات ميكروباص لخط عرب المدابغ – المحطة.

5 سيارات ميكروباص لخط مدينة ناصر الجديدة «داخلي».

10 سيارات 8 راكب لخط النورس الوليدية – مساكن محطة الكهرباء.

10 سيارات 8 راكب لخط المجاهدين – ميدان المجذوب المحطة.

10 سيارات 8 راكب لخط المعلمين – مساكن التمليك.

إجراءات التقديم للخطوط الجديدة

أوضح المحافظ، في بيان، أنه على الراغبين في التقدم للخطوط الجديدة التوجه إلى مقر الإدارة العامة للمواقف في شارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط. يتم تقديم الطلبات من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

رخصة قيادة مهنية.

سداد قيمة كراسة الشروط للتقديم.

يشترط ألا يكون المتقدم يمتلك سيارة أجرة باسمه.