افتتاح موقف سيرفيس الكيلو 21 غرب الإسكندرية بسعة 600 سيارة «صور»

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال تطوير وررفع كفاءة موقف سيرفيس الكيلو 21 ليصبح موقف لسيارات الأجرة، حيث يسع نحو 200 سيارة على الخطوط العاملة بالمواقف الداخلية وتشمل (الموقف الجديد - أبو تلات، والخطوط الخارجية وتشمل (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية - مطروح).

ويتم التناوب بحيث تغادر الـ200 سيارة وتدخل 200 غيرها من على الطرق، بالإضافة إلى 200 سيارة في المواقف البديلة، لتصل الطاقة التشغيلية للموقف 600 سيارة، وذلك بتكلفة نحو 10 ملايين جنيه.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتنظيم مواقف سيارات سرفيس غرب الإسكندرية ومنع التكدس المروري بالمنطقة.

تفاصيل مشروع موقف سيرفيس الكيلو 21

خلال الافتتاح استمع محافظ الإسكندرية لشرح تفصيلي للمشروع حيث تم تعلية سور الموقف ليصبح بإجمالي 2م طولي × 158م عرضي، وتم إنشاء بوابة دخول وخروج للموقف، بالإضافة إلى إنشاء مسجد وتجهيزه بالكامل، وإنشاء استراحة صغيرة لانتظار الركاب بالموقف، ويجري إعادة تأهيل دورات المياه، وعمل لوحات إرشادية مضيئة وعلامات لكل الخط داخل الموقف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية على تخطيط الموقف بالكامل، كما تم رصف أرض الموقف وتنفيذ مظلات للركاب والسيارات للحماية من أشعة الشمس والأمطار، والقيام بكافة أعمال النظافة بالموقف من قبل إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة.

محافظ الإسكندرية: الموقف يحد من التكدس المروري أسفل كوبري 21

وأوضح الشريف أن عملية تطوير ورفع كفاءة موقف الكيلو 21 من شأنها حل مشكلة المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري أسفل كوبري 21، مشيرا إلى أن الموقف لم يكن مفعلا ولم يكن به أي عوامل التشغيل وتم تطويره بالكامل، مؤكدا أن مشروع تطور الموقف هدفه الأساسي إنهاء التكدس المروري غرب الإسكندرية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وخاصة إدارة مرور الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أزمة التكدس المروري في الكيلو 21.