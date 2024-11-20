أسباب وفاة الملحن الشاب حازم عادل وتفاصيل اللحظات الأخيرة: حادث مآساوي في الغربة

رحل عن عالمنا، الملحن الشاب حازم عادل، خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر ناهز 30 عاما، ما أدى إلى حدوث صدمة كبيرة لجمهوره من الوسط الفني وأصدقائه.

سبب وفاة الملحن حازم عادل

وكشف أحد الأصدقاء المقربين للملحن الراحل عن سبب وفاة حازم عادل، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته لـ«الوطن» قائلاً «توفي صديقي وصاحبي حازم عادل بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحادث سير في إحدى الدول العربية».

وعن تفاصيل الجنازة والعزاء، قال إن أسرته لم تحسم الأمر حتى الآن، خاصة أنه توفي بعيدا عنهم.

وفاة الملحن الشاب حازم عادل

وتوفي الملحن الشاب حازم عادل، مساء أمس، بشكل مفاجئ، وكتب صديقه عبده منصور «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حازم عادل اتوفى.. صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة.. لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس».

معلومات عن الملحن حازم عادل

الملحن حازم عادل من مواليد 13 يونيو عام 1993، وظهر للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب، وبدأ مشوار شهرته، وحاول باستمرار تحقيق ذاته، وكان حلمه الأخير الذي كشف عنه قبل وفاته تحقيق شهرة كبيرة خلال العام الجاري.