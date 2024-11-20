محافظ المنيا يفتتح مدرسة وحدة نواي الابتدائية بملوي ضمن مشروع الصداقة

افتتح اللواء عماد كدواني، مدرسة وحدة نواى الابتدائية بمركز ملوي أحد نماذج المدارس الآمنة المنفذة بالمحافظة، بتمويل من هيئة إنقاذ الطفولة وتحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوفير بيئة آمنة في المدارس بأفضل جودة لأبنائنا الطلاب وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الطفولة.

تحسين جودة التعليم في ملوي

قال المحافظ إن المدارس الآمنة تأتي ضمن مشروع الصداقة التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة التعلم بين الأطفال بمركز ملوي جنوب المنيا، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العقلية والعلمية ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحسين جودة التعليم في ملوي، مقدماً الشكر لهيئة انقاذ الطفولة على كافة أوجه الدعم والمساندة .

تطوير و رفع كفاءة المدارس الآمنة

من جانبها، وجهت الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا الشكر للواء كدوانى على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح المشروعات وتقديم افضل خدمة لأبنائنا الطلاب .

وأضافت أن تطوير المدارس الآمنة يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة ومديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، وضمن 50 مدرسة يتم تطويرها ورفع كفاءتها وجعلها آمنه، وأضافت أن مدرسة وحدة نواي الابتدائية تبلغ مساحتها 1900متر مربع «دور أرضي بالإضافة إلي أربع أدوار علوية» ومكونة من 21 فصلا كما تشمل دورات للمياه - مكتبة - غرفة شبكات - 2 مخزن - غرفة طبيب - غرفة تربية فنية - 2 غرفة مجالات - غرفة مشاهدة .