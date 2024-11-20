«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية لـ407 آلاف حالة بوحدات الرعاية خلال شهر

أعلن الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديم 407 آلاف و262 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية على مدار شهر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

تقديم خدمات صحية بالعيادات الخارجية

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تقديم 89 ألفا و177 خدمة صحية بالعيادات الخارجية، وتقديم 136 ألفا و712 خدمة من المبادرات الرئاسية، وتقديم 11 ألفا و257 خدمة استقبال وطوارئ.

متابعة انتظام سير العمل بوحدات الرعاية الأساسية

وأضافت الدكتورة فيفيان محمد، مدير ادارة الرعاية الإساسية، أنه تم تقديم 61 ألفا و838 خدمة تنظيم الاسرة و 2097 خدمة حملة قلبك أمانة و17 ألفا و654 خدمة طب الأسنان، وتقديم 52 ألفا و59 خدمة متابعة أطفال وتقديم 17ألفا و732 خدمة متابعة الحمل وتقديم 14 ألفا و784 خدمة فحص الغدة الدرقية، مشيرة إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على وحدات الرعاية الأساسية.