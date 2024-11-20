وكيل «صحة الشرقية» يوزع هدايا على منتسبي دار إيواء في اليوم العالمي للطفل

زار الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دار الأطفال كريمي النسب بالحي الـ 11 بمدينة العاشر من رمضان، مشاركا باحتفالية نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشرقية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

توزيع الملابس وبعض الهدايا على الأطفال

وزع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الملابس وبعض الهدايا على الأطفال كريمي النسب، بهذه المناسبة، واطمأن على الرعاية المتميزة للأطفال بالدار، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي تقديم الخدمة لهم، كما شهد بعض العروض الفنية التي أقامها طلبة المدارس الابتدائية بمدينة العاشر ضمن برنامج الحفل، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل بالدار.