محافظ المنيا يتفقد صالات الألعاب والأنشطة الرياضية في مركز شباب نواي

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مركز شباب قرية نواي ضمن جولته الميدانية بمركز ملوى، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء القرية وتوابعها، والوقوف على كل التجهيزات الخاصة بصالات الألعاب والأنشطة والتدريبات والملعب الرئيسي إلى جانب المباني الإدارية وقاعات الاجتماعات، والمكتبة، ودورات المياه.

محافظ المنيا يتفقد مركز شباب نواي

وخلال تفقده المركز شاهد المحافظ عروضا رياضية لشباب وأطفال المركز، مؤكدا على أهمية الرياضة في بناء القدرات العقلية والبدنية، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والرياضيين، لافتا إلى ان ممارسة الرياضة هي حائط الصد الأول في حماية الشباب والنشء من العادات السلبية والسلوكيات الهدامة.