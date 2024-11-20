ضبط 37 سيارة ميكروباص بمخالفات متنوعة في الجيزة.. أبرزها عدم الالتزام بالتعريفة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة البت في أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبلهم، والتي تنوعت بين بين عدم التزام السائقون بتعريفة الركوب وإتلاف طبقة الرصيف في أحد الشوارع.

ضبط مخالفات متنوعة

ونظم جهاز السرفيس بمحافظ الجيزة حملة على طرق المنصورية وميدان الرماية طريق الفيوم والمريوطية وفيصل والمشابك، أسفرت عن ضبط 37 سيارة ميكروباص بمخالفات متنوعة منها تقطيع خط السير ووقوف عشوائي، وعدم الالتزام بالتعريفة، ما ترتب عليه سحب التراخيص الخاصه بهم وتطبيق الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قام حي الهرم بإزالة أوتاد حديدية قام أحد المواطنين بوضعها لحجز أماكن للسيارات بشارع مصطفي عياد من عبد الرحمن بن عوف المجزر الآلي المريوطية الهرم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تطبيق العقوبة على كل من يقوم بإهدار المال العام

ووجه محافظ الجيزة بتطبيق العقوبة على كل من يقوم بإهدار المال العام والقيام بتلك الأعمال التي تتسبب في إتلاف طبقة الرصف للطريق، وقام مركز ومدينة كرداسة باستصدار قرار غلق وتشميع لمنشأة بمنطقة مدينة النجوم- المعتمدية لإدارتها دون ترخيص، وتحرير محضر جنحة إدارة منشأة دون ترخيص والتنسيق مع شرطة المرافق والطب البيطرى لتنفيذ القرار.

كما قام حى بولاق الدكرور بردم فتحة بالجزيرة الوسطى أمام كلية التربية الرياضية بشارع الملك فيصل، وصيانة أرصفة المشاة واتخاذ اللازم حفاظا على سلامه المارة، وفى مركز ومدينة البدرشين تمت إزالة أسباب الشكوى الواردة من أحد المواطنين لعدم حصوله على نموذج 8 الخاص بالمصالحات وتعنت أحد الموظفين معه في الحصول عليه رغم تردده أكثر من مرة على المركز التكنولوجى للمدينة، وذلك بعد ما تيبن من قبل الادراة الهندسية التابعة للمركز وجود خطأ مادي في بيانات نموذح الشاكي استوجب تعديلها، وإعادة طبعها مرة أخرى واستيفاء جميع التوقيعات بتاريخ 13 نوفمبر الجاري.