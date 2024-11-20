السلم الكهربائي خانها.. نهاية مأساوية لسيدة داخل مول تجاري في الصين (فيديو)

تسبب سلم كهربائي في إنهاء حياة سيدة، داخل أحد المتاجر الكبرى بالصين، فلم تتوقع السيدة التي ذهبت إلى التسوق مساء السبت الماضي، أنها تلك الرحلة القصيرة ستكتب نهايتها، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بعد سقوطها من الطابق الرابع.

حاولت الجلوس على الحافة المتحركة للسلم

ووفقً صحيفة «ديلي ميل» الريطانية، كانت المرأة تقف بالقرب من السلم المتحرك في مركز وانكسيانجوي التجاري، بمدينة جينينج، وهي تقرأ شيئا ما، وفقًا لما رصدته كاميرات المراقبة، وفي اللحظة التي اتكئت فيها المرأة على سلم كهربائي، ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، فقدت توازنها لحظة تحرك السلم، ليسحبها إلى الأسفل على الفور، وتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين السلم وحافة الحماية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت على الفور، نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

مراجعة تدابير السلامة

رغم من إن المبنى التجاري، كان قد خضع لفحص أمني قبل 10 أيام من الحادث، للتأكد من مخارج الطوارئ وإعدادات قنوات الإخلاء، أكد بعض السكان المحليين، أن تدابير السلامة في المركز التجاري بحاجة إلى مراجعة.