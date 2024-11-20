القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.