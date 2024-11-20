نظارات وملابس ثمينة.. مقتنيات شخصية ارتداها أحمد زكي في أعماله

ملابس من ماركات عالمية وعقود بتعاملات مالية خاصة ومقتنيات منزلية ومكتبية تضمنتها قائمة المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والتي تجدد الحديث عنها مؤخرًا، بعدما طالب رامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، باسترادادها مرة أخرى من وزارة الثقافة، بعدما كان أهداها لها بوفاة شقيقه في 2020، وهو ما ردت عليه الوزارة مؤخرًا بالقبول وتسليمها بشكل ودي بموجب إعلام الوراثة.

مقتنيات أحمد زكي في أعماله الفنية

شملت القائمة العديد من المقتنيات الخاصة التي امتلكها الفنان الراحل أحمد زكي وكشفت عنها وزارة الثقافة، واعتاد الظهور بها في عدد من أعماله الفنية، والتي تم إدراجها مؤخرًا من قبل وزارة الثقافة، حيث كانت تشمل أزياء متنوعة من مختلف الماركات العالمية، إلى جانب مجموعة أخرى محلية.

وحرص أحمد زكي على الظهور بالعديد من قطع الملابس الخاصة به خلال تأدية أدواره الفنية في مختلف أعماله، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية.

فيلم معالي الوزير

مجموعة متنوعة من الأزياء ذات الماركات العالمية الشهيرة ظهر بها زكي في فيلمه معالي الوزير والتي شملت:

- جاكيت بيج فاتح ماركة «quicht».

- جاكيت بيج فاتح ماركة «جوتشي».

- جاكيت ماركة «boll» أزرق كاروهات.

- جاكيت «سبور» خفيف إيطالي ماركة «ganacy» إيطالي مقاس 54.

- بدلة صيفي كتان ماركة «H.V.D.H.D» مقاس 54.

- جاكيت قطيفة معالي الوزير ماركة «zacnnabe» بني غامق.

- جاكيت بيج فاتح «بال زليري».

- بدلة كاملة رمادي فاتح.

- جاكيت «بوس سبور» بيج غامق.

فيلم الإمبراطور

- قميص «farrn» ستان فيلم الامبراطور.

- نظارة ماركة «تون» عسلي غامق.

فيلم السادات

- بدلة الزعيم أنور السادات التي تزوج بها السيدة جيهان ضمن أحداث في فيلم السادات.

- بدلة كحلي رئاسي.

فيلم أبو الدهب

- جاكت كاروه أصفر.

- بدلة جاكيت فقط بيج اللون.

فيما ارتدى زكي نظارة شمسية ماركة «ريبان» سوداء اللون في فيلم «استاكوزا»، وارتدى أخرى من تصميم ماركة «semtlcbemt» في مسلسل «الأيام».

وخلال أحداث فيلم «زوجة رجل مهم» ارتدى أحمد زكي من مقتنياته الخاصة «سيديري جيليه» وبنطلون كتان فاتح، وفي فيلم «سواق الهانم» استعان ببدلة خاصة به كاملة سوداء اللون.

وشملت مقتنياته الخاصة أيضًا «تيشيرت» أسود «هاي كول» في فيلم «الهروب»، وبدلة رمادي في «اضحك الصورة تطلع حلوة».

ماركات عالمية

وظهر أحمد زكي في عدد كبير من أفلامه وهو مرتديًا بنطلونات مختلفة، ورجع بعضها إلى بعض الماركات، منها بنطلون أسود ماركة فيري من بريطانيا، وبنطلون چينز ماركة باتشتراش كحلي، وبنطلون أبيض ماركة دبوس قميص أزرق ماركة مسون إيطالي، وجاكيت غامق ماركة فيري بنطلون جينز أزرق ماركة ديكني وبنطلون جينز أسود ماركة ديكني.