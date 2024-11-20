وزير الثقافة يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أزمة مقتنيات أحمد زكي: أفراد من أسرته طلبوا استردادها

تجدد الحديث مرة أخرى عن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، والتي تسلمتها وزارة الثقافة قبل 4 سنوات من المستشار القانوني لأسرة أحمد زكي بلال عبدالغني.

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إنّ وزارة الثقافة لديها بعض من متعلقات أحمد زكي منذ 2020، عقب وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي، ولم تتصرف فيها بالعرض أو خلافه، لأن بعض أفراد الأسرة طلبوا استردادها مرة أخرى.

وأضاف وزير الثقافة لـ«الوطن»، أنّ رامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أهدى الوزارة المقتنيات بعد وفاة هيثم عن طريق المستشار القانوني بلال عبدالغني وكيل أسرة الفنان الراحل، وعلى ما يبدو أنّ هناك نزاعا بين ورثة الفنان الراحل أحمد زكي، والممثل القانوني.

هنو: «الثقافة» مستعدة لرد المقتنيات للأسرة

وتابع أنّ رامي رفع قضية على الوزارة لاسترداد المقتنيات، وتواصل معه مؤخرا لاسترداد المقتنيات، وكان الرد أنّ الوزارة على استعداد لرد المقتنيات إلى الأسرة بموجب إعلام ورثة أحمد زكي وفق الإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدا أنّ المقتنيات موجودة ومحفوظة لدى الوزارة، وأنّها لم ولن تكون طرفا في «خناقة ورثة».

وأعرب الوزير عن استعداده لتسليم مقتنيات أحمد زكي لـ«رامي»الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي: «إذا كنت تريدها فيمكنك أن تأتي وتتسلمها بشكل ودي بإعلام الوراثة».

وأكمل: «المقتنيات تضمنت عددا من الملابس والصور الشخصية والخاصة وأفلام نادرة وسيناريوهات الأفلام التي جسدها، والوزارة لم تفكر في عرضها لأنها أمام القضاء، ولا يليق إثارة الحديث عنها».

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في 2020 عدم وجود بند لشراء شقة الهرم الخاصة بأحمد زكي، والتي سبق وعرضها المحامي المشار إليه عقب تسليم المقتنيات إلى الوزارة.