في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. كيف كانت علاقة الفنان أحمد زكي بنجله هيثم؟

في مثل هذا اليوم وُلد النمر الأسود الذي استطاع أن يخطف قلوب الجميع بقدرته العالية في مجال الفن، وذلك من خلال تجسيده شخصيات مختلفة منها الكوميدي والتاريخي وغيرها، ما زالت خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا، فهو ترك العديد من الأفلام السينمائية الخالدة.

علاقة الفنان أحمد زكي بنجله هيثم

كان الإمبراطور أحمد زكي فنانا استثنائيا، بسبب قدرته العالية في التمثيل، فهو لم يكن استثنائيا في عالم الفن فقط، ولكنه أيضا كان أبا مختلفا، إذ تجمعه علاقة قوية بنجله الراحل الفنان الشاب هيثم زكي من خلال عدة زوايا، حيث في حوار نادر، قائلا إنه كان يترك القرار لابنه فيما يحب، وفقا لما ذكره في لقاء نادر.

فضَّل الفنان أحمد زكي أن يكون صديقا لنجله هيثم وصاحبه، فهو كان الموجه له في حياته، مشيرا إلى أن ابنه هيثم فضَّل الالتحاق بكلية التجارة، كما أنه بعد وفاة زوجته كان يحرص دائما على إحضار اللعب لابنه أثناء تواجده مع جدته.

ولد الفنان أحمد زكي في 18 نوفمبر 1946 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث خاض رحلة طويلة في عالم الفن، إذ ظهرت موهبته الفنية خلال مشاركته في الأنشطة الفنية.

رحلة الفنان أحمد زكي في عالم الفن

شجع ناظر المدرسة حينها الفنان أحمد زكي على تنمية موهبته، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، ونصحه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

أعمال عديدة قدمها الفنان أحمد زكي في السينما المصرية، أبرزها الإمبراطور والنمر الأسود ومسرحية العيال كبرت والمشاغبين وغيرها من الأعمال الفنية العديدة.