محمد لطفي يكشف عن نصيحة ثمينة من أحمد زكي: «جواك ممثل عظيم»

كشف الفنان محمد لطفي عن نصيحة ثمينة تلقاها من الفنان الراحل أحمد زكي، بعد مشاركته في فيلم «كابوريا».

نصيحة أحمد زكي لمحمد لطفي

وقال محمد لطفي، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، «أحمد زكي قال لي: أنت جواك ممثل عظيم، احذر أن يستهينوا بك ويجعلوك تؤدي أدوار الأكشن الضعيفة وتصبح نمطيًا».

وأضاف أن الراحل أحمد زكي نصحه بالصبر والعمل على تطوير مهاراته، متوقعًا أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل.

تأثير الفنان حسين الإمام على مسيرة محمد لطفي

وفي سياق آخر، تحدث «لطفي» عن تأثير الفنان حسين الإمام على مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن الإمام تبناه وساعده على صقل موهبته، قائلًا: «حسين الإمام كان موسوعة في كل المجالات، وتعلمت منه الكثير».