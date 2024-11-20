مجلس الشباب المصري يطلق النسخة الخامسة من نموذج «محاكاة محليات مصر»

أطلق مجلس الشباب المصري النسخة الخامسة من «نموذج محاكاة محليات مصر» بمشاركة أكثر من 120 شابًا وفتاة من مراكز وأقسام محافظة القليوبية، كما أقيمت الفعالية داخل مجمع إعلام بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ضمن جهود المجلس لتعزيز مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم المحلية.

تمكين القيادات على المستوى المحلي

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا المشروع يعكس التزام المجلس بدعم الاستدامة وتمكين القيادات على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن النموذج يُساهم في إعداد جيل جديد من الشباب قادر على التواصل مع صناع القرار والمشاركة بفعالية في صنع السياسات العامة على المستويين التشريعي والتنفيذي.

تدريب القيادات الشابة على مفاهيم الإدارة المحلية

وأضاف، أن استمرار هذا النموذج للعام الخامس على التوالي يُعد دليلًا على نجاحه في بناء قدرات شبابية فاعلة تسهم في عملية البناء والتنمية والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ويُعنى البرنامج بتدريب القيادات الشابة على مفاهيم الإدارة المحلية والحكم الرشيد، من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الإدارة والحكم المحلين.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد جزءًا من رؤية مجلس الشباب المصري لتعزيز قدرات المجتمع المدني وخلق كوادر شبابية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في مختلف المحافظات.