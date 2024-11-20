أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 20-11-2024

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الاربعاء20-11-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التي جاءت كالتالي:

أسعار السلع الأساسية

سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 35.88 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.66 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 50.15 جنيه.

وصل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس 78.96 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.76 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلوالأرز 35 جنيها.

بكم سعر السلع الغذائية

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ 59.68 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) 54.35 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ 66.3 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي 238.05 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 25.06 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 167جنيها.

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 170 جنيها.

متوسط سعر عبوة زيت الذرة الـ1 لتر 94.15 جنيه.