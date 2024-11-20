جوائز قيمة في مقتنيات أحمد زكي.. أوسكار أحسن ممثل عام 1998

قائمة من المقتنيات النادرة تسلمتها وزارة الثقافة اليوم للإمبراطور أحمد زكي، بعد أن تضمنتها جدران منزله لسنوات طويلة ومن بينها كانت دروع الجوائز التي استلمها من مختلف الجهات تكريما له ولأعماله الشهيرة التي قام بها.

جوائز في مقتنيات أحمد زكي

كان الفنان أحمد زكي يتمتع بقدرة عالية في مجال التمثيل واستطاع من خلالها أن يخطف قلوب الجميع من مختلف الفئات، وهذا ما جعله يحصد العديد من الجوائز كأفضل ممثل في السينما التي وجدت منها في مقتنياته وجائزة من المركز الكاثوليكي المصري حصل عليها عامي 1992 و1990 باعتباره كأفضل ممثل سينمائي.

وجاء من ضمن الجوائز التي عثر عليها هى جائزة من الجمعية المصرية لفن السينما عن فيلم البريء عام 1986، حيث جسد خلاله أحمد زكي دور «أحمد السبع» الشاب الريفي الفقير الذي يعيش مع أمه وأخيه عبد الصبور المتخلف عقليًّاً، لا يعرف أحمد سبع الليل من الدنيا إلا قريته حيث لم تمكنه ظروفه الاقتصادية من التعليم.

جائزة من الجمعية المصرية لفن السينما

من ضمن جوائز مقتنيات أحمد زكي جائزة من الجمعية المصرية لفن السينما عن فيلم الرجل الثالث وذلك عام 1995، وأيضا جائزة فيلم الإمبراطور التي حصد عليها من الجمعية المصرية لفن السينما وذلك عام 1990.

لم تقتصر الجوائز التي وجدت في مقتنيات أحمد زكي عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها جائزة المركز الكاثوليكي المصري لليوبيل الذهبي سنة عام 2001، وأيضا جائزة أحسن ممثل من المركز الكاثوليكي المصري عام 2002، وكذلك جائزة كأس الجمعية المصرية الدولية لمكافحة الإدمان مهرجان عيد الأم وتمثال أوسكار أحسن ممثل عام 1998، وأيضا جائزة معدن تمثال مذهب وجائزة تكريم درع مهرجان أوسكار الدورة الثامنة والعشرين وجائزة أوسكار الشرق الأوسط عن أحسن ممثل بها شعار الإذاعة والتليفزيون عام 1996.