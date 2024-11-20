تفاصيل مقتنيات أحمد زكي لدى وزارة الثقافة: لم تخرج للنور بسبب أسرته (مستندات)

طالب المستشار القانوني لأسرة الفنان الراحل أحمد زكي، بلال عبد الغني، وزارة الثقافة الثقافة برد مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي التي تسلمتها الوزارة منذ 4 سنوات بدعوى «أن الوزارة تسلمت هذه المقتنيات على سبيل الأمانة» منذ 2020، كاشفا عن أنّ جلسة النظر في القضية المرفوعة على الوزارة لاسترداد هذه المقتنيات، حُدد لها يوم 30 نوفمبر الجاري لنظر فيها.

وحصلت «الوطن» على صورة من محضر تسلم وزارة الثقافة لمقتنيات أحمد زكي جاء فيه محضر استلام مقتنيات الفنان أحمد زكي بناء على قرار الدكتور رئيس قطاع الصندوق رقم (274) لسنة 2020.

وجاء فيه: أنه في يوم الاثنين 2020/12/7 اجتمعت اللجنة المشكلة في الوزارة، وقد توجهت اللجنة إلى شقة الأستاذ بلال عبد الغني المحامي والمستشار القانوني للأستاذ رامي عز بركات، وقد قامت اللجنة بالإطلاع على التوكيل الصادر من القنصلية العامة الجمهورية مصر العربية في لندن برقم (1869) والصادر في 2019/11/18 والمصدق عليه من الخارجية المصرية المصرية برقم (125337) في 2019/11/26 تصديقات صديقات أحمد عرابي وتم أخذ صورة من هذا التوكيل وتم توثيقة من بلال عبد الغني السيد أحمد، وعليه تم حصر الأصناف».

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لـ«الوطن» إنّ وزارة الثقافة لديها بعض من متعلقات أحمد زكي منذ 2020، عقب وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي، ولم تتصرف فيها بالعرض أو خلافه، لأن بعض أفراد الأسرة طلبوا استردادها مرة أخرى.

وأضاف وزير الثقافة لـ«الوطن»، أنّ رامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، سلم مقتنيات الوزارة المقتنيات بعد وفاة هيثم عن طريق المستشار القانوني بلال عبدالغني وكيل أسرة الفنان الراحل.

وأعرب الوزير عن استعداده لتسليم مقتنيات أحمد زكي لـ«رامي»الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي: «إذا كنت تريدها فيمكنك أن تأتي وتتسلمها بشكل ودي بإعلام الوراثة»، وفق الإجراءات القانونية والإدارية.