محافظ سوهاج ورئيس المنطقة الأزهرية يفتتحان مجمع معاهد الديابات

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، مجمع معاهد الديابات الأزهري التابع لإدارة أخميم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبي، وقيادات المنطقة الأزهرية.

وخلال الافتتاح قدَم رئيس منطقة سوهاج الأزهرية الشكر لمحافظ سوهاج والوفد المرافق معربًا عن سعادته بمشاركة الأزهر بسوهاج أنشطته وفعالياته، وامتنانه للدعم الذي تقدمه المحافظة للأزهر بسوهاج.

وأضاف وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، أن مجمع المعاهد يضم معهد الديابات الابتدائي ويتكون من دور أرضي وعدد (3) أدوار علوية على مساحة 1800 م2 تقريبًا، ومعهد الديابات الإعدادي بنين ويتكون من دور أرضي وعدد (4) أدوار علوية على مساحة 1750م2 تقريبًا.