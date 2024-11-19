نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مكبرة بمنطقة سوق مدينة ناصر القديم

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة بمنطقة سوق ناصر القديم، لإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة، بحضور العميد شادي عبد اللطيف مدير شرطة المرافق، وعلى لطفي رئيس حي شرق، متابعة لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية التي قام بها أمس بشوارع حي شرق.

رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات

أوضح نائب محافظ سوهاج أن الحملة مستمرة لمدة أسبوع، مُشيرا إلى أنها تستهدف منطقة سوق ناصر القديم، والشوارع المحيطة بالمنطقة، ومحيط العمارات السكنية، حيث جرى رفع جميع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات، والشهادات الصحية، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، ووجه نائب المحافظ برفع كفاءة المنطقة وتمهيدها لحين الرصف.

حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بمركزي المنشأة ودار السلام

كما قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بمركزي المنشاة دار السلام؛ لرفع الإشغالات، ومراجعة المحال التجارية، والعوائق المرورية، وإحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، وتحقيق الانضباط في الشارع.