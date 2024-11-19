محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية.

طلبات لمساعدات عاجلة

وتنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، ما بين العلاج على نفقة الدولة، ولإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين توفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التراخيص، وطلبات أخرى متنوعة.

التواصل المباشر مع المواطنين

وأكد نائب محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مُشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.