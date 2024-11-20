«المصدرين المصريين» توقع اتفاقية مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

وقعت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لبرنامج «جاهزية التصدير الإقليمي» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات Destination Africa 2024.

مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقع الاتفاقية محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين وOdy Akhanoba رئيس قطاع تنمية الصادرات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير

وقال «قاسم» إن جمعية المصدرين والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير من خلال هذه الاتفاقية، يتعاونوا من أجل مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة صادراتهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في النفاذ إلى الأسواق عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، وتوفير خدمات تمويلية تكسبهم مهارات جديدة، والقدرة على التصدير لأفريقيا، بما بهدف إلى تعزيز نمو التجارة الخارجية مع أفريقيا.

توفير الدعم و التمويل للشركات الصغيرة

أوضح «قاسم» أن من أهم المهارات التي يوفرها برنامج جاهزية التصدير الإقليمي، مهارات التفاوض والتسويق، واللوجستيات والجمارك، وجميعها عوامل أساسية تساهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نمو صادرتهم.

وقال أيمن الزغبي رئيس قطاع التمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، إن الاتفاقية مع جمعية المصدرين المصريين، تهدف إلى توفير الدعم التمويل والخدمات التدريبية والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتأهيلهم للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، حيث يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار.

ولفت إلى أن البنك قدم تمويلات مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون دولار من إجمالي قيمة البرنامج.