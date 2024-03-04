رئيس جمعية المصدرين المصريين: تنظيم يوم المصدر المصري سنويا

نظمت جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» النسخة الأولى من «يوم المصدر المصري»، احتفالًا بالشركات المصدرة المصرية التي أظهرت تميزًا استثنائيًا في ظل التحديات العالمية والمحلية.

وأشاد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، بجهود الشركات المكرمة، مؤكدا أهمية تكريمها لتكون بمثابة قدوة لباقي الشركات المصرية، وتحفيزها على بذل المزيد لزيادة الصادرات المصرية.

وأعلن «قاسم» في كلمة الافتتاح، أن جمعية المصدرين، قررت تنظيم يوم المصدر المصري سنويا، وذلك تكريما للشركات المصدره العاملة ‏بالرغم التحديات والأزمات الراهنة على المستويين المحلي والعالمي

خارطة طريق لزيادة الصادرات

شدد قاسم على ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسة الاستثمارية لتعزيز التصدير، موضحا أن الدولة أعلنت هدفا طموحا لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال ثلاثة سنوات، وهو أمر ليس بعيد المنال، مؤكدا أن لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف إذا توفرت البيئة الملائمة.

وقال انه على الرغم من انتهاج مصر بالفعل لسياسة أكثر انفتاحا في بداية التسعينات تهدف إلى تحفيز الصادرات إلا أننا لم نستطيع حتى الآن الانطلاق بإمكانياتنا الاقتصادية فنظرة سريعة على احصائيات الناتج الصناعي خلال السنوات العشر الماضية نجد أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لم يتعدى 13% في المتوسط خلال تلك الفترة بل تراجعت إلى 12.5خلال آخر العام.

مبادرة الاستثمار من أجل التصدير

كشف عن مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تبنتها جمعية المصدرين المصريين هذا العام، والتي تهدف إلى بناء قدرة الشركات المصرية على التصدير باحترافية.

جذب الاستثمار الأجنبي لازم لبناء قاعدة صناعية

وأكد أهمية جذب الاستثمار الأجنبي اللازم لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية، المعززة لقدرتنا على التصدير، بات أمرا محوريا وعاجلا، وجرى اتخاذ العديد من المبادرات والبرامج، لدعم هذا الملف المهم، دون الوصول إلى المستهدف الحقيقي منه حتى الآن، لأنها كلها تأتي كاجتهادات فردية، وليس في إطار استراتيجية قومية متكاملة متسقة ومحددة البوصلة والأهداف.