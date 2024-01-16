«يونيدو»: الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصري

قال أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو »، إن منصة الاستثمار المناخي والبيئي تتناول وتجذب الاهتمام المحلي والعالمي لفرص كثيرة جدا في صناعات خضراء ومجالات مبتكرة مثل الصناعات العضوية ، والاستفادة من المخلفات البحرية فى انتاج مصادر للطاقة والتعامل مع المخلفات الزراعية.

العمل على الاستفادة من كل هذه المدخلات

ولفت في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه يتم العمل على الاستفادة من كل هذه المدخلات التي كنا ننظر لها على أنها تحدي وهناك صعوبة كبيرة في التخلص منها، واليوم أصبحت فرصة لإنتاج بدائل أعلاف تقليدية وإنتاج أسمدة كيماوية من المنتجات المعتادة في السوق.

تشجيع الشركات على البدء في الصناعات الحيوية التي تعتمد على ترشيد الطاقة

وأضاف نائب ممثل منظمة ليونيدو للأمم المتحدة، فى العدد الصادر بمجلة برة الصندوق والصادرة عن مركز معلومات الوزراء بعنوان «كيف ترسم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقبل الاقتصاد»؟ أن الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة تعد المكون الرئيس والعمود الفقري للاقتصاد المصري، وكل دول العالم على حد سواء، لذلك تهتم منظمة اليونيدو في مجالات عملها بتشجيع هذه الشريحة من الشركات على التوجه للعمل في المجالات الابتكارية، والتي تأخذ في اعتبارها التعامل مع التحديات البيئية، حيث يتم تشجيع هذه الشركات على البدء في الصناعات الحيوية التي تعتمد على ترشيد الطاقة والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا التعامل وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها من المخلفات المماثلة الأمر الذي بسهم في ارتفاع معدلات العائد سواء على مستوى المنشأة أو على المستوى القومي، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري فيما يخص التعامل مع متطلبات الاستدامة، والتي تعد من المتطلبات الحيوية والضرورية للسوق المحلي، ومن الاعتبارات الهامة للأسواق العالمية.

تقديم كافة سبل الدعم للشركات للدخول في تلك المجالات

تسعى منظمة اليونيدو في مصر إلى تقديم كل سبل الدعم للشركات للدخول في تلك المجالات أكثر من غيرها من المجالات التقليدية أو القطاعات التي يتم الدخول إليها بشكل طبيعي ومستمر، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم التجارة الدولية وتقليص عجز الميزان التجاري وزيادة حجم الصادرات المصرية.