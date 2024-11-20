وزير الثقافة: عرض مقتنيات أحمد زكي بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على التراث ‏الفني المصري، مشددًا على أهمية تكريم رموز الفن الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة ‏والاحتفاء بذكراهم.

وأوضح الوزير أن بعض مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكي، التي كانت ‏موجودة بأحد العقارات السكنية، قد تم نقلها بشكل رسمي إلى وزارة الثقافة، كإهداء من ‏الورثة الشرعيين بحضور ممثلهم القانوني.‏‎ ‎

مقتنيات أحمد زكي

وأشار الوزير إلى أن مقتنيات أحمد زكي تم استلامها وتوثيقها بواسطة لجنة متخصصة شُكلت ‏بموجب القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020، برئاسة الفنان الكبير عمر عبدالعزيز، ‏رئيس اتحاد النقابات الفنية، وبحضور ممثل قانوني للورثة، ووفقًا لاقتراح رئيس اللجنة تم ‏إيداع تلك المقتنيات في المركز القومي للسينما، لضمان الحفاظ عليها وصيانتها باعتبارها ‏جزءًا من التراث الفني المصري. ‎

عرض المقتنيات بمركز ثروت عكاشة

وأضاف وزير الثقافة في بيان منذ قليل، أن هذه المقتنيات ستُعرض ضمن سيناريو العرض الخاص بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث، والجاري إنشاؤه، ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، في إطار جهود ‏الوزارة لتكريم رموز الفن والحفاظ على إرثهم الثقافي. ‎

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على أن الفنان أحمد زكي، يمثل قيمة فنية استثنائية في تاريخ ‏السينما المصرية والعربية، وأن مقتنياته تعد تراثًا أصيلًا يستحق كل العناية والتقدير، بما ‏يعكس أهمية دوره ومكانته في تشكيل الهوية الثقافية والفنية.‏‎