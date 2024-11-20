استغل الفرصة.. وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية

في كثير من الأحيان، يلجأ الشباب إلى البحث عن وظائف خالية تمكنهم من تلبية متطلبات الحياة، ما دفع جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية لتوفير فرص عمل للشباب بشكل مستمر، سواء كانوا حاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة أو بدون.

حيث أعلن الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن وظائف خالية بشركة للدواجن، للعمل في وظائف فنيين تبريد و تكييف.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في شركة الدواجن، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم عليها، وفق ما أعلنه جهاز تشغيل الشباب، وجاءت كالتالي:

شروط وظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية

- أن يكون المتقدم لـالوظائف الخالية من الذكور فقط.

- لا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 سنة، ولا يزيد عن 45 عاما.

- يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.

حقوق ومميزات وظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية.

- توفر الشركة للعاملين بها الإقامة الكاملة.

- توفر الشركة للعاملين والموظفين بها 3 وجبات على مدار الشيفت.

- توفر الشركة للعاملين بها المواصلات للتسهيل عليهم حركة الانتقال.

التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية

وعلى من يرغب في التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، الحضور يوم الاثنين 25 نوفمبر الساعة 11 صباحًا لحضور مقابلة الشركة بالمركز التكنولوجي، جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة الجديدة.