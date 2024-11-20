310 وظائف شاغرة للمهندسين في شركات كبرى.. رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

تواصل وزارة العمل تقديم دفعة جديدة من فرص العمل المميزة في نشرتها التوظيفية النصف شهرية، إذ تتضمن مجموعة متنوعة من الوظائف والمستويات، لتلبية احتياجات مختلف الخبرات والمهارات.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ وزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توافر 310 وظائف، في إحدى شركات المقاولات بالتجمع الأول، بوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، ومؤهلات متوسطة.

وظائف مهندسين وعمال

وتوفر وزارة العمل فرصا وظيفية واعدة للمهندسين، وتشمل شروط الالتحاق بالوظائف على التالي:

- الحاصلين على بكالوريوس هندسة، وتترواح أعمارهم بين 25 إلى 40 سنة.

- 10 مهندس ميكانيكا قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب يتراوح من 10 إلى 12 ألف جنيه.

- 10 مهندس أول ميكانيكا قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000 إلى 20000 جنيه.

- 10 مهندس كهرباء قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب يتراوح من 10 آلاف إلى 12000 جنيه.

- 10 مهندس أول كهرباء قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14 ألف إلى 20 ألف جنيه.

- 10 مهندس كهرباء تيار خفيف، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

- 10 مهندس أول كهرباء تيار خفيف، خبرة 6: 10 سنوات، راتب يتراوح من 14 ألف جنيه إلى 20 ألف.

كما تطلب الشركة شغل وظيفة مؤهل متوسط دبلوم صنايع.

- 25 مساعد فني كهرباء.

- 25 مساعد فني ميانيكا.

- 25 مساعد فني سباكة.

- 25 مساعد فني تيار خفيف.

- 25 مساعد فني تحكم آلى.

- 25 مساعد فني كهرباء BMS.

شروط التقديم على الوظائف

السن 16 : 25 سنة

خبرة 2:0 سنة أو حديث التخرج

مؤهل متوسط صناع

الراتب 6 آلاف جنيه.

كما تطلب الشركة وفق وزارة العمل شغل عدد 10 مشرف ميكانيكا.

- 10 مشرفين كهرباء وتحكم.

- 10 مشرفين تكيف وتبريد.

- 10 مشرفين سباكة وصرف صحي.

- 10 مشرفين كهرباء تيار خفيف.

الراتب يصل إلى 15000 جنيه.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكنك التوجه مباشرة إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة في مدينة نصر أو زيارة مديريات العمل بالمحافظات، التقديم متاح أيضًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

الأوراق المطلوبة

تحضير المستندات: بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية

نسخة من المؤهل الدراسي

شهادات الخبرة (إن وجدت)

السيرة الذاتية (CV) مع توضيح المؤهلات والخبرات بشكل احترافي.

آخر موعد للتقديم هو نهاية شهر نوفمبر 2024.