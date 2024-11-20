توقيع عقد شراء أرض لبناء أول كنيسة قبطية في الإكوادور

وقَّع الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، عقد شراء أرض لبناء أول كنيسة قبطية في دولة الإكوادور بأمريكا الجنوبية.

جاء ذلك خلال الزيارة الرعوية التي قام بها الأنبا يوسف للإكوادور في الفترة من الحادي عشر وحتى السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وصلى نيافته القداس الإلهي في العاصمة كيتو وخلاله منح سر المعمودية لطفل.

حضر القداس للترحيب بنيافة الأنبا يوسف، القس أليكس من الكنيسة الروسية والقنصل دكتور مينا باسيلي قنصل مصر في الإكوادور والسيد خالد حبشي الملحق الإداري للسفارة، كما زار نيافته مقر السفارة وكان في استقباله السفير تامر ممدوح.

وصلى كذلك القداس في مدينة مانتا، وهناك تم توقيع عقد شراء الأرض التي ستبنى عليها أول كنيسة قبطية هناك، حيث تقرر أن تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول.

وزار نيافة الأنبا يوسف عمدة مدينة مانتا وعدد من المسؤولين و دار الحديث عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها، وكذلك تمتعها بالتفاف شعبها حولها، ودورها الروحي والتعليمي والصحي في المجتمعات التي تتواجد فيها.

ومن جهتهم رحب عمدة المدينة والمسؤولين، بتواجد الكنيسة القبطية عندهم، ووعدوا بتقديم كافة التسهيلات لها لتقوم بخدمتها على أكمل وجه.

حضر اللقاء القنصل الدكتور مينا باسيلي وبعض من الأسر المصرية المقيمة في كندا التي تزور بصفة مستمرة هذه المدينة.