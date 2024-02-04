الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد للصوم الكبير.. اعرف موعده ومدته

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ«بدء الصوم الكبير 2024»، يوم الإثنين الموافق 11 مارس المقبل، إذ يعد هذا الصوم من أقدس الأصوام بالكنيسة الأرثوذكسية إذ صامه السيد المسيح لمده أربعين يوماً وأربعين ليلة.

بدء الصوم الكبير 2024 في الكنائس المصرية

وحول مدة الصوم الكبير 2024 في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن الأقباط الأرثوذكس يصومون الصوم الكبير لمدة 55 يوماً بدءاً من 11 مارس وحتى الأحد 5 مايو المقبل، وينقسم الصوم المقدس كما يعرف في الكنيسة، أسبوع الاستعداد إذ وضعته الكنيسة ليستعد الأقباط للصوم روحياً ونفسياً، و40 يوماً كما صام السيد المسيح، بحسب الاعتقاد المسيح، وأسبوع الآلام بالإضافة سبت النور وهو اليوم السابق لعيد القيامة.

وأما عن الصوم الكبير في الكنيسة الكاثوليكية فيمتد إلى 47 يوماً مقسمة بين الأربعين المقدسة كما صام السيد المسيح وأسبوع الآلام، إذ أنَّه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية أسبوع المقدمة المعروف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الاستعداد.

وأما الصوم في الكنيسة الإنجيلية، فهو الانقطاع عن الأكل والشرب والشهوات لكنه صيام سري واختياري لغرض مثل التقرب لله أو التوبة.

الصوم الكبير 2024

الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو انقطاع عن الطعام والماء لفترة معينة قد تصل إلى المساء يعقبها أكل نباتي (خالي من الدسم الحيواني)، كما تقسم الأصوام إلى أصوام من الدرجة الأولى وتشمل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة وأيام البرامون (اليوم الذي يسبق يوم العيد)، وأصوام الدرجة الثانية وهي صوم الميلاد وصوم الرسل وصوم السيدة العذراء.