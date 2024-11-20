المندوب الأمريكي بمجلس الأمن: إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة

أكد المندوب الأمريكي بمجلس الأمن أن إسرائيل مستعدة لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المندوب الأمريكي بمجلس الأمن أن الدبلوماسية الأمريكية ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل تيسير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع المندوب الأمريكي بمجلس الأمن:«سوف نواصل العمل من أجل دعم حل الدولتين حتى يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بأمان جنبا إلى جنب».