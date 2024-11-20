عضو «النواب اللبناني»: المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحتاج عصا سحرية لوقف الحرب

قالت نجاة عون، عضو مجلس النواب اللبناني، إن المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني لوقف إطلاق النار تحتاج لعصا سحرية ليتم تنفيذها سريعًا، موضحة أن هذه المفاوضات أخذت الكثير من الوقت للوقوف على بنود الاتفاق.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

أضافت «عون»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن المفاوضات بدأت لوقف الحرب وهناك اهتمام دولي بما يحدث في لبنان من الدمار والقتل والقصف المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات، إلا أنه لا يجب التشاؤم من الشعب اللبناني، فالمهم أن المشاورات الدبلوماسية لا بد أن تنطلق حتى يسير الأمر على طريقه الصحيح، متابعة: «لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان للتواصل مع جميع الدول العالمية كي يكون هناك مفاوضات معها من أجل السلام في لبنان».

اجتماعات جانبية للقوى السياسية في لبنان

وواصلت: «سمعت أن هناك اجتماعات جانبية للقوى السياسية بغياب رئيس الجمهورية، وهذا في حد ذاته يدعو لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، حتى يكون هناك كيان قوى للدولة يستكمل هذه المفاوضات».