مسؤول أمريكي: تقدم كبير بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن هناك تقدما كبيرا بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وحان الوقت لاتخاذ القرارات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتي ذلك في وقت استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها فلسطين وسوريا ولبنان وإيران، منذ أكثر من عام بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على جيش ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة، وردت إسرائيل بعدوان دموي أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين والنازحين، خصوصا في فلسطين ولبنان، وسط محاولات إقليمية ودولية لوقف هذا العدوان الغاشم.