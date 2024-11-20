القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

ألقت مباحث العياط القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار في قطعة أرض بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بالقبض على 4 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في قطعة أرض بدائرة القسم، حيث إنه أثناء قيام المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، والقوة المرافقة له، بتفقد الحالة الأمنية بالشارع ليلا، وجد 4 أشخاص يحفرون في أرض بجوار المقابر بدائرة القسم.

وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم يقومون بالتنقيب عن الآثار، وتولت النيابة التحقيق.