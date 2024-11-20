الاتحاد السكندري يستعيد محمود متولي.. هل يلحق بمباراة الأهلي الجمعة؟

شهد المران اليومي للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري مشاركة محمود متولي مدافع الفريق بعد غياب منذ إصابته أمام فاركو.

كان محمود متولي أصيب خلال مباراة الاتحاد السكندري وفاركو فى افتتاح مباريات الفريقين بمسابقة دوري Nile .

عودة محمود متولي للمشاركة في التدريبات

ويعد مران اليوم هو الظهور الأول لـ محمود متولي منذ الإصابة وخضوعه لبرنامج علاج تأهيلي حال دون مشاركته مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية أمام حرس الحدود.

ويأتي ذلك فيما يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة على ملعب ستاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحدد الجهاز الفني بقيادة القبرصي بابا فاسيليو مدى قدرة متولي على اللحاق بقائمة مباراة الأهلي من عدمه رغم مشاركته في مران الكرة خلال التدريبات اليومية.

يذكر أن الاتحاد السكندري تعاقد مع محمود متولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين قادمين تنفيذاً لرؤية الجهاز الفني.