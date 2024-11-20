مهنة مفاجأة.. نادين نجيم تكشف عن أول حلم في حياتها لـ «صاحبة السعادة»

استعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حلقتها مع برنامج صاحبة السعادة جوانب حياتها الشخصية والمهنية وتجاربها الصعبة وحياة الحرب وتأثيرها الكبير على حياتها الخاصة، وأبدت محبتها وتقديرها الكبير للمصريين، الذين تعتبرهم مصدر دعم لها، فضلًا عن مهنة غير التمثيل كانت تعتبرها حلمها الأول.

نادين نجيم تكشف عن مهنة مفاجأة في صاحبة السعادة

قالت نادين نجيم إن الأفلام المصرية أثرت عليها وتربت على مشاهدتها، لكن مع اهتمامها بها منذ الطفولة لم يكن حلمها الأول دخول التمثيل:«اتربيت على الأفلام المصرية، بس مكنتش عارفة إن جوايا موهبة التمثيل كبرت، وكنت بدي أدرس الطب علشان أكون طبيبة أو حكيمة، بعدين غيرت هدفي في آخر لحظة ودرست إدارة أعمال، ما كان ببالي إني أفوت مجال التمثيل أو الفن نهائيًا، قدمت على ملكة جمال لبنان 2007 بس مش علشان أدخل الفن بس لأني حبيت أخوض التجربة».

هواية التقليد وحبها لفوازير شيريهان

وتطرقت الفنانة نادين نجيم للحديث عن طفولتها وحبها لتقليد الممثلات المصريات مثل شريهان:«من وأنا وصغيرة كنت بشوف حالي أصحابي واقعد أقلد مشاهد من أفلام مصرية وكانت اللهجة المصرية مظبوطة معايا، في الوقت ده وحتى الآن بحب ميرفت أمين وسعاد حسني كانوا أيقونة، وبحب لشريهان فوزيرها كلها كنت حافظاها، كنت أزعل لما اقدر ألحق أشوف فوازير شريهان، لأنها كانت تتعرض وقت امتحانات في رمضان، وفي آخر السنة عملوا حفلة طلبوا مني أعرض حاجه من فوازير رمضان».