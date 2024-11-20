وظائف جديدة في مجال هندسة الأمن في بنك حكومي.. الشروط المطلوبة

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف خالية للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، للعمل في مجال هندسة الأمن، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات وما يعادلها من شهادات، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي.

وأوضح بنك مصر كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة للعمل في مجال هندسة الأمن، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- يوفر قسم هندسة الأمن خبرة في مجال أمن المعلومات ويساهم في نجاح وظيفة أمن المعلومات في تحقيق أهداف بنك مصر.

- يتضمَّن هذا الدور إنشاء أطر أمنية وتقييم الأنظمة الحالية وإدارة المخاطر وضمان دمج تدابير الأمن في جميع جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

- تطوير وصيانة مخططات هندسة الأمن والأطر والنماذج.

- تطوير ومراجعة واعتماد متطلبات التثبيت لشبكات LAN وWAN وVPN وأجهزة التوجيه وجدران الحماية وأجهزة الأمن ذات الصلة.

- تصميم وتنفيذ هياكل الأمن لتلبية احتياجات العمل والتقنية.

- تقديم المشورة وإدارة متطلبات الأمن وتزويدها بالتوصيات، وHLD التي سيتم توزيعها على فرق الهندسة والعمليات.

- تحديد وتنفيذ سياسات الأمن والمعايير وأفضل الممارسات.

- التأكد من أن جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات تتوافق مع معايير الصناعة (على سبيل المثال، ISO 27001، NIST، إلخ) والمتطلبات التنظيمية (على سبيل المثال، CBE، PCI).

- تحديد نقاط الضعف في نظام الأمن السيبراني والتي قد تستخدم بعض أنشطة الفريق الأحمر لتكون قادرًا على تحديد الثغرات وإنشاء إجراءات لإدارة التهديد.

- التأكد من أن الخدمات الجديدة تتبع أحدث معايير الأمان من خلال الامتثال لإطار عمل البنك المركزي المصري.

- إجراء تحليل مناسب للفجوة الأمنية مع فهم تكنولوجيا المنظمة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية للتخطيط والبحث لتصميم هياكل الأمان عبر أنظمة بنك مصر المختلفة.

- البحث وتصميم البنى التحتية للمفتاح العام وسلطات التصديق والتوقيعات الرقمية، والتأكد من أن جميع الموظفين لديهم وصول محدود إلى تكنولوجيا المعلومات لاحتياجاتهم ودورهم في المنظمة.

- إجراء تحليل للحوادث الأمنية بعد الحدث، وتقييم التأثير التجاري واقتراح التوصيات والإجراءات التي يجب عدم التعرض لها في حوادث مماثلة في المستقبل.

شروط وظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير في هندسة الاتصالات أو الإلكترونيات أو الكمبيوتر.

- أن يحون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات في هندسة الأمن ومناصب أمن المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة في هياكل أمان السحابة (AWS، Azure، ACI).

- أن يكون لديه معرفة عملية قوية بمخاطر الأمان.

- المعرفة بتقنيات السحابة هي ميزة إضافية.

- شهادة CISSP أو CISM أو CRISC أو شهادة خبير أمان أخرى هي ميزة إضافية.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.