وظائف خدمة عملاء للذكور والإناث برواتب مجزية في القاهرة.. طريقة التقديم

تتوفر مجموعة من فرص العمل الجديدة بمجال خدمة العملاء للذكور والإناث في مناطق مختلفة بالقاهرة، توفر بيئة عمل احترافية ومزايا تنافسية، تشمل شركات رائدة تسعى لتوظيف كفاءات قادرة على تقديم أفضل تجربة للعملاء، مع رواتب قابلة للتفاوض وتأمينات اجتماعية وصحية.

ونستعرض في السطور التالية أهم التفاصيل حول هذه الوظائف وكيفية التقديم عليها، لتحقيق بداية ناجحة في مسارك المهني:

وظيفة خدمة عملاء Customer Care Agent

تسعى إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات متميزة بالسوق، لتوظيف فريق خدمة عملاء متميز لدعم عملياتها، وذلك كالتالي:

متطلبات الوظيفة:

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: حتى 3 سنوات على الأكثر.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

إجادة اللغة الإنجليزية: مستوى جيد جدًا.

إجادة الحاسب الآلي: مستوى جيد جدًا.

إجادة مايكروسوفت أوفيس: مستوى جيد جدًا.

المهام الرئيسية للوظيفة:

قيادة فريق متخصص في خدمة العملاء وتقديم التوجيه لضمان الأداء العالي والالتزام بالمعايير.

التعامل مع استفسارات العملاء المعقدة والشكاوى، وتقديم حلولا فعالة وتصعيد الحالات عند الضرورة.

تطوير استراتيجيات لتحسين تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات.

تحليل تعليقات العملاء واتجاهات الطلبات لتعزيز التطوير والابتكار.

التعاون مع الموردين والفرق الداخلية لتحسين معالجة الطلبات وتسليمها.

إعداد تقارير الأداء التفصيلية وتقديم رؤى للقيادة.

الرد على استفسارات العملاء عبر «واتساب» والمكالمات الهاتفية «باللغتين العربية والإنجليزية».

مساعدة العملاء في اختيار أفضل المنتجات من المجموعة المتاحة داخل المتجر.

تسجيل الطلبات للعميل عند الحاجة.

تأكيد تفاصيل الطلبات المرسلة من العملاء وإرسالها للموردين لبدء عملية التصنيع.

متابعة تسليم الطلبات مع المورد وضمان الالتزام باتفاقيات الخدمة «SLAs».

جمع تعليقات العملاء بعد تسليم الطلبات.

إعداد تقارير يومية عن تقدم الطلبات، وتحديث النظام بحالة الطلبات.

مميزات الوظيفة:

تأمينات اجتماعية.

تأمينات صحية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة من خلال الضغط على رابط التقديم وإدخال البيانات المطلوبة.

وظيفة مسئول خدمة عملاء «مواد غذائية»

شركة متخصصة في توزيع المواد الغذائية بمدينة نصر تسعى لتوسيع فريقها بخدمة عملاء محترف لدعم نموها المستمر في السوق:

الخبرة المطلوبة: من 1 إلى 3 سنوات.

المؤهل المطلوبة: مؤهل عالٍ.

عدد الوظائف المتاحة: 5 وظائف.

طبيعة العمل: دوام كامل.

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

مجال العمل: تسويق ومبيعات، خدمة عملاء.

توفير تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة من خلال الضغط على رابط التقديم وإدخال البيانات المطلوبة.