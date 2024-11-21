100 وظيفة شاغرة في التسويق العقاري لخريجي الجامعات.. رابط التقديم

أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص حاجتها لنحو 100 موظف للعمل لديها في مجال التسويق والمبيعات العقارية، حيث تطلب الشركة مستشارين عقاريين للانضمام إلى فريق العمل لديها في التجمع الخامس بالقاهرة، وتتمثل المهام الرئيسية للوظيفة، التسويق وبيع العقارات للعملاء المحتملين، بالإضافة إلى التعامل مع الاستفسارات والتفاوض على الصفقات العقارية، وفقا لموقع التوظيف «فرصنا».

تفاصيل الوظيفة

تعد الشركة الطالبة للموظفين إحدى الشركات الرائدة في مجال التسويق العقاري، وتبحث عن أفراد ذوي طموح وحوافز عالية للانضمام إلى فريقها، إذا كنت تمتلك المهارات المطلوبة ولديك الشغف للعمل في مجال التسويق العقاري، فإن هذه الفرصة قد تكون ما تبحث عنه.

المسمى الوظيفي: مستشار عقاري.

الموقع: التجمع الخامس، القاهرة.

العدد المطلوب: 100 مستشار عقاري.

الراتب: قابل للتفاوض.

نوع العمل: يوم كامل.

متطلبات الوظيفة

تتطلب الوظيفة الشاغرة خبرة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في مجال التسويق والمبيعات العقارية، مع مهارات قوية في التواصل والتفاوض، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ، ويُفضل أن يكون من سكان منطقة التجمع الخامس أو المناطق المجاورة لها، وتأتي الشروط كالتالي:

المؤهل الدراسي: خريج جامعي «مؤهل عال».

الخبرة: من سنة إلى 5 سنوات في مجال التسويق والمبيعات العقارية «يفضل من لديه خبرة في هذا المجال».

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

توفر مهارات تواصل، تفاوض، وإقناع جيدة جدًا.

السن: من 24 سنة فما فوق.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بشكل جيد جدًا.

يفضل أن يكون المتقدم من سكان التجمع الخامس أو المناطق القريبة.

المميزات

تقدم الشركة رواتب قابلة للتفاوض مع تأمينات اجتماعية، مما يجعل هذه الفرصة مثالية للأشخاص الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في قطاع العقارات.

التقديم على الوظيفة

يمكن للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة، إرسال سيرتهم الذاتية إلى الشركة، أو الضغط على رابط التقديم، ومعرفة التفاصيل ثم التقدم لها.