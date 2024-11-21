الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل البضائع عند الترخيص

ترخيص السيارة أمر لا بديل عنه، ويجب أن يلتزم به الجميع، ولكن عند ترخيص كل نوع من أنواع السيارات يجب أن يتوافر فيها عدد من الشروط، تجنبًا لرفض الترخيص، أو التعرض للمساءلة القانونية.

وحددت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بعض الشروط الواجب توافرها في سيارات النقل، حتى يكون وضع السيارة قانوني وهو ما نوضحه في السطور التالية وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الشروط الواجب توافرها في السيارات النقل

- يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل، ولا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سنتيمترًا وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سنتيمترًا، وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سنتيمترًا، ويخصص 50 سنتيمترًا من طول المقعد للسائق 40 سنتيمترًا لكل راكب.

- يسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له، ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأي حال على الكابينة، كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة.

- يجب ألا يكون قد مضى على صنع السيارة 10 سنوات بما فيها عام الصنع.

- إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع أوناش أو آلات أو أجهزة، وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها، وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.

- لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى:

1- الطول

- بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترًا.

- بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترًا.

- بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترًا.

2- العرض

يجب أن يكون عرض السيارة 2.60 متر.

3- الارتفاع عن سطح الأرض

يجب ألا يزيد ارتفاع الحمولة بكاملها عن 3.5 متر داخل المدن، و4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن.